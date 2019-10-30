В США признали геноцид армян и прогневали Турцию

Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Об этом сообщает Reuters.

За соответствующее решение проголосовало подавляющее большинство парламентариев — 405, против высказались 11 человек. В то же время судьба резолюции в сенате пока неизвестна: в повестке этот вопрос в ближайшее время не стоит, указывает агентство.

Палата представителей также одобрила санкции против Турции из-за проведения военной операции в Сирии и закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

В Турции решения американских депутатов отвергли, а документ о геноциде назвали лишенной исторической и правовой основы. «Те, чьи проекты были сорваны, обращаются к устаревшим резолюциям. Они ошибаются, веря, что таким образом отомстят», — написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что для властей и народа Турции решение «тех, кто эксплуатирует историю ради политики», не имеет силы.

В апреле Турция обвиняла армян в фальсификации геноцида. В МИД указывали, что армянские власти допускают историков лишь к той части архивов, которая подтверждает эту версию событий.

До этого о «бандах армян, убивавших мусульман, в том числе женщин и детей», рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, депортации армян с турецкой территории были оправданы.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

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