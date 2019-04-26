Турция cнова обвинила армян в фальсификации геноцида

Армянские власти допускают историков лишь к той части архивов, которая подтверждает геноцид армян турками в 1915 году, таким образом вводя в заблуждение мировое сообщество и молодое поколение армян. Такое заявление сделал пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой, сообщает агентство Anadolu.

Он также напомнил о решении Европейского суда по правам человека, по которому отрицание геноцида армян не обязано расцениваться как преступление. По его словам, в том, что это действительно был геноцид, сомневаются многие известные ученые.

«Турцию постоянно обвиняют в отказе признавать исторические реалии. Однако, учитывая вышесказанное, можно четко заявить, что подобного рода утверждения являются безосновательными и в действительности имеет место попытка ущемления свободы слова», — приводит агентство слова Аксоя.

Кроме того, представитель МИД Турции обвинил власти Франции в том, что они «100 лет назад вооружали армянские банды, которые убивали турок». В феврале во Франции официально учредили День памяти жертв геноцида армян.

25 апреля о «бандах армян, убивавших мусульман, в том числе женщин и детей», рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что депортации армян с турецкой территории были оправданы, а страны, обвиняющие Турцию в геноциде, сами виновны в массовых убийствах.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян.

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