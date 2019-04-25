Эрдоган назвал разумной депортацию армян

Массовые депортации армян с турецкой территории в 1915 году были оправданы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Al Masdar News.

По его мнению, «переселение армянских банд и их сторонников, которые в Восточной Анатолии убивали мусульман, в том числе женщин и детей, было самым разумным действием, которое только можно предпринять». Глава государства также пригласил всех желающих ознакомиться с турецкими архивами, чтобы убедиться в правдивости его слов.

24 апреля Эрдоган заявил, что страны, обвиняющие Турцию в геноциде и игнорировании демократии, стоят за всеми известными фактами массовых убийств и пыток.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате действий турецких властей в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

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