Посол России в Ереване рассказал о добром отношении к армянам

Посол России в Ереване Сергей Копыркин опроверг заявления о распространении антиармянской риторики на российских телеканалах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу сказать, что слежу за всеми передачами российских телеканалов, но я не думаю, что можно вести речь об антиармянской риторике. Могут высказываться какие-то мнения, оценки. Но что касается в целом освещения армянской тематики в российских СМИ, я думаю, что антиармянской ее никак нельзя назвать», — заявил он.

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Копыркин считает, что российские каналы никогда не смогли бы пойти на такой шаг, так как это не оценила бы их аудитория. По его словам, «отношение к армянам в российском обществе традиционно хорошее, доброе». «Мы тесно связаны, армяне играют очень большую роль в России», — подытожил он.

11 апреля агентство «Аравот» сообщило, что депутат от правящей коалиции «Мой шаг» Нарине Тухикян заявила, что некоторые передачи российских телеканалов содержат «антиармянский контент», однако конкретных примеров не привела. Она выступила с инициативой ограничить вещание подобных программ. Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио (НКТР) Тигран Акопян ответил, что ограничения на вещание российских каналов применяться не будут.

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