Российский МИД поставил Пашиняна в тупик

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не понимает, о каком давлении на Ереван со стороны США заявляет российская сторона. С таким заявлением он выступил в среду, 19 декабря, передает «Интерфакс».

Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин, комментируя октябрьский визит в Армению советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на то, что власти Армении найдут «мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США».

«Честно говоря, у меня возник вопрос, о каком давлении и шантаже идет речь. Я попытаюсь узнать у российских коллег, на чем основана эта информация. Армения ведет самостоятельную политику и продолжит ее вести», — указал Пашинян.

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Продолжая тему отношений Армении и России, и.о. премьера указал, что нельзя политизировать уголовное дело в отношении военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри, арестованного по подозрению в убийстве местной жительницы. «Идет расследование, которым занимаются наши следственные органы», — цитирует Пашиняна ТАСС.

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Также Пашинян прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. 14 декабря белорусский лидер провел пресс-конференцию, в ходе которой вспомнил свой разговор с Пашиняном, состоявшийся в начале месяца на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. «Я ему говорю — Никол, давай поставим все точки над "i" — кто первое место занимает по [продаже] оружия Азербайджану? Кто? Россия. И я ему [сказал] — а чего ты язык засунул?.. Скажи ему, покритикуй Владимира Владимировича [Путина]. А, боишься?» — раскрыл Лукашенко детали беседы.

«Заверяю вас, что на все вопросы господину Лукашенко были даны конкретные и исчерпывающие ответы на месте, и у меня создалось впечатление, что он удовлетворен этими ответами, что произошло потом, я, честно говоря, не знаю», — цитирует и.о. премьер-министра Армении Aysor. Пашинян указал, что удовлетворен своим разговором с Лукашенко и заверил, что все-таки обсуждал с Владимиром Путиным вопрос поставок Россией оружия Азербайджану.

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