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Лукашенко расстроил армян

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Александр Лукашенко

Пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках Минском оружия Азербайджану. Слова Егояна приводит агентство «Арменпресс».

14 декабря белорусский лидер провел пресс-конференцию, в ходе которой вспомнил свой разговор с Пашиняном, состоявшийся в начале месяца на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. «Я ему говорю — Никол, давай поставим все точки над "i" — кто первое место занимает по [продаже] оружия Азербайджану? Кто? Россия. И я ему [сказал] — а чего ты язык засунул?.. Скажи ему, покритикуй Владимира Владимировича [Путина]. А, боишься?» — раскрыл Лукашенко детали беседы.

«К сожалению, господин Лукашенко продолжает практику разглашения содержания закрытых встреч. К сожалению, господин Лукашенко в очередной раз огласил только то, что сказал он, и не сказал о том, какие ответы получил от [исполняющего обязанности] премьер-министра Армении», — говорится в заявлении Егояна.

Он подчеркнул, что Пашинян во время бесед с Путиным неоднократно поднимал вопрос поставок Москвой оружия Баку. Также Егоян указал, что Ереван намерен продолжить обсуждения полномерного выполнения взаимных союзнических обязательств со стороны членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

На той же пресс-конференции Лукашенко подверг критике позицию Армении относительно назначения нового генерального секретаря ОДКБ и заявил, что в сложившейся ситуации (которую белорусский лидер назвал позором) виноват лично Пашинян. По его мнению, и.о. премьер-министра республики окунул всех членов ОДКБ во внутриполитические проблемы Армении. Затрагивая тему поставок Азербайджану реактивных систем залпового огня «Полонез» белорусского производства, Лукашенко указал, что приобрести системы было предложено и Армении — в Ереване от предложения Минска отказались.

В начале ноября Армения без предварительного согласования процедуры с другими членами ОДКБ отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с позиции генсека организации (в Ереване его обвиняют в попытке осуществить государственный переворот в 2008 году). Исполнение обязанностей генсека ОДКБ было возложено на заместителя генерального секретаря организации россиянина Валерия Семерикова.

8 ноября на саммите ОДКБ в Астане лидерам стран-членов организации не удалось прийти к консенсусу по кандидатуре нового генсека.

Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ (председательство в организации переходит от одного государства к следующему в соответствии с русским алфавитом), настаивает на назначении своего представителя, поскольку Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет — срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году. Лукашенко, в свою очередь, представил на пост генсека кандидатуру от Минска — государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася.

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