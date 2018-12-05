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Пашинян решил заставить Лукашенко объясниться

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Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян потребует объяснений от президента Белоруссии Александра Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Санкт-Петербурге 6 декабря. С таким заявлением он выступил в среду, 5 декабря, передает «Новости-Армения».

«Мы должны поговорить вокруг наших вопросов, не будем же откладывать», — объяснил политик.

12 ноября Лукашенко провел встречу с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым, на которой обсудил назначение нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на место представителя Армении Юрия Хачатурова, который был отозван со своего поста Ереваном (при этом Азербайджан в организацию не входит). Также Лукашенко заявил, что Пашинян должен разобраться с ситуацией относительно генсека ОДКБ.

Через четыре дня Пашинян отреагировал на слова белорусского лидера. «Представьте аналогичную ситуацию, если, к примеру, я приглашу посла какой-либо страны, не входящей в ОДКБ, и расскажу о состоявшемся в закрытом формате заседания. Представляете? Это заседание в закрытом формате, где главы военно-политического союза проводят закрытые обсуждения, и, если заседание закрытое, значит это — закрытый разговор между союзниками. И я удивлен, что человек, 30 или более лет имеющий статус главы государства, может позволить себе пойти на такой шаг», — сказал он. На следующий день пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя слова Пашиняна, заявил, что «правила уличной демократии не приемлемы в большой политике».

Юрий Хачатуров, обвиняемый в попытке государственного переворота в Армении в 2008 году, был отозван Ереваном без предварительного согласования процедуры с другими членами организации в начале ноября. Исполнение обязанностей генсека ОДКБ было возложено на заместителя генерального секретаря организации россиянина Валерия Семерикова.

Новый генеральный секретарь организации должен был быть избран на саммите государств-членов ОДКБ в Астане 8 ноября, однако к консенсусу по кандидатуре участникам объединения прийти не удалось. В начале декабря стало известно, что очередной саммит ОДКБ, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 6 декабря (и на котором мог быть решен вопрос о новом генсеке), не состоится.

Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ (председательство в организации переходит от одного государства к следующему в соответствии с русским алфавитом) настаивает на назначении своего представителя, поскольку Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет — срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году. В свою очередь, Лукашенко заявил, что готов представить на пост генерального секретаря три кандидатуры от Белоруссии. Его поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который считает, что организации нужен «нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны».

Договор о коллективной безопасности, или Ташкентский договор, был подписан в 1992 году Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Целью деятельности организации является укрепление международного мира, безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

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