Армения отозвала обвиненного в госперевороте чиновника с поста генсека ОДКБ

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Юрий Хачатуров

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от занимаемой должности. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря организации», — указано в сообщении.

Исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации россиянина Валерия Семерикова.

В конце июля Хачатурова и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл.

Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов. Хачатуров тогда командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении и руководил разгоном демонстраций.

27 июля Хачатуров был отпущен судом под залог, а на следующий день Ереван обратился к партнерам по ОДКБ с предложением о замене генсека организации.

Через несколько дней газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщила, что Кремль раздражен привлечением Хачатурова к суду в Армении, а уголовное преследование бывших властей страны нынешними может рассорить Москву и Ереван. Кроме того, под вопросом оказались согласованные ранее поставки Армении российского оружия.

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