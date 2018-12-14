Лукашенко объяснил поставки оружия Азербайджану

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что страна предлагала свои зенитно-ракетные комплексы «Полонез» как Армении, так и Азербайджану. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам белорусского лидера, на испытания были приглашены представители Москвы, Еревана и Баку. Азербайджанская сторона оказалась довольна характеристиками системы вооружения и выразила желание заключить договор о поставке, тогда как армяне от покупки «Полонезов» отказались, сославшись на наличие у них российских комплексов «Искандер».

«Да, для меня азербайджанцы не чужие, но мы и с армянами всегда были вместе, и не надо нас упрекать, что мы торгуем оружием с Азербайджаном», — подытожил Лукашенко.

В то же время глава Белоруссии подчеркнул важность мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Однако, по его мнению, привести к заключению мира могут только совместные усилия глав Армении и Азербайджана. «Минская группа по Нагорному Карабаху ни черта не сделала и не сделает, пока два президента не сядут и не скажут, что нужно проблему решить», — отметил он.

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Лукашенко рассказал, что на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване в октябре 2016 года он предлагал Сержу Саргсяну (тогда занимавшему пост президента Армении) свою помощь и посредничество в разрешении армяно-азербайджанского конфликта. «Мы с Путиным [президентом России Владимиром Путиным] четко пообещали, что мы введем свои войска и оккупировать Карабах не позволим», — сказал белорусский лидер. Но, по его словам, Саргсян отказался от посредничества Белоруссии и России.

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Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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