Лукашенко распек Пашиняна и рассказал о позоре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не понимает, почему Армения выступает против предлагаемого Минском кандидата на пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким признанием белорусский лидер выступил в пятницу, 14 декабря, передает «Интерфакс».

«Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ», — указал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Еревану следует пойти в этом вопросе навстречу другим членам ОДКБ. «Я вам отдаю действующего госсекретаря, молодого генерала (речь идет о государственном секретаре Совета безопасности Белоруссии Станиславе Засе, которого Лукашенко предложил назначить генсеком ОДКБ — прим. «Ленты.ру»). Толковый парень, много опыта, штабной работы», — добавил он.

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Также Лукашенко высказался о роли в решении вопроса исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Проблему создали не мы, а он. (...) Если ты мудрый человек — тихонько бы решили этот вопрос, избрали этого чиновника, не такую огромную роль он там играет, и не было бы этой проблемы. Нет, Никол Пашинян окунул нас во внутриполитические проблемы», — цитирует президента Белоруссии БЕЛТА.

«Поскольку мы следующие должны были от Армении перенимать эту эстафету [назначения генсека ОДКБ], мне как-то неудобно было на эту тему говорить, как будто я рвусь, чтобы наш был человек. Нет, это [президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев, а потом [президент России] Владимир Путин и остальные поддержали, чтобы в связи с этим председательство перешло и руководителем был избран следующий — это Беларусь», — указал он.

Затем, по словам Лукашенко, все члены ОДКБ договорились о том, что новый генсек организации будет представителем Белоруссии. «Да, Армения была против, но практически об этом договорились. Президент Казахстана об этом сказал. Пошла резкая реакция от Никола Пашиняна», — рассказал белорусский лидер, призвавший «все-таки проявлять мудрость» в подобных вопросах.

В начале ноября Армения без предварительного согласования процедуры с другими членами ОДКБ отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с позиции генсека организации (в Ереване его обвиняют в попытке осуществить государственный переворот в 2008 году). Исполнение обязанностей генсека ОДКБ было возложено на заместителя генерального секретаря организации россиянина Валерия Семерикова.

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8 ноября на саммите ОДКБ в Астане лидерам стран-членов организации не удалось прийти к консенсусу по кандидатуре нового генсека.

Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ (председательство в организации переходит от одного государства к следующему в соответствии с русским алфавитом), настаивает на назначении своего представителя, поскольку Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет — срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году. В свою очередь, Лукашенко заявил, что готов представить на пост генерального секретаря кандидатуру от Минска.

Договор о коллективной безопасности, или Ташкентский договор, был подписан в 1992 году Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Целью деятельности организации является укрепление международного мира, безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

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