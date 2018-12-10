Определено будущее отношений Армении с НАТО

Армения будет поддерживать отношения с НАТО, однако к вступлению в ряды Североатлантического альянса не стремится. С таким заявлением в понедельник, 10 декабря, выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Пашинян напомнил, что Ереван в течение последних лет выстроил отношения с НАТО. «[Отношения] связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово, в Афганистане, и мы продолжим это сотрудничество. Но мы не стремимся в НАТО», — заверил Пашинян.

Также и.о. премьера напомнил, что Армения входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян добавил, что Ереван поддерживает партнерские отношения как с Россией, так и с Евросоюзом, однако не находится и не будет находиться под чьим-либо влиянием.

Кроме того, исполняющий обязанности премьер-министра Армении сообщил, что Ереван готов к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предварительных условий относительно непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

«Мы готовы установить прямые отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий и надеемся, что Турция займет такую же позицию. Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», — отметил он.

Турция прекратила дипломатические отношения с Арменией в 1993 году. Поводом для этого стало требование Еревана признать геноцид армян в Османской империи. По версии Армении, с 1915 по 1923 год турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч людей в непригодные для жизни условия, что привело к геноциду армян. Турция утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили. Факт геноцида армян признан многими странами, в частности Россией, Францией, Италией и Германией.

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