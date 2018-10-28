Армения открестилась от американского оружия

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян заявил, что на данный момент в стране нет необходимости в покупке американского оружия. Об этом сообщают «Новости Армении».

«Мы не обсуждали вопроса о покупке американского оружия», — ответил он. По словам Тонояна, каких-либо других обсуждений по военному сотрудничеству с США также не было.

Ранее в октябре советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Ереван предложил армянскому правительству закупать американское вооружение вместо российского. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна может обсудить закупку вооружения у США, если получит от американской стороны выгодное предложение.

В декабре прошлого года парламент Армении ратифицировал договор с Россией о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита на сумму в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.

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