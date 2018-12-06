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Члены ОДКБ подчинились Лукашенко

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Руководители государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически решили вопрос о назначении нового генерального секретаря объединения. Об этом в четверг, 6 декабря, на полях саммитов Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко указал, что новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии. «Мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение — индивидуальное собеседование с каждым руководителем в ОДКБ, и они подписывают это решение», — пояснил белорусский лидер.

В Ереване слова Лукашенко поставили под сомнение. «Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе [назначения нового генсека] не претерпела никаких изменений», — цитирует агентство «Новости-Армения» Армана Егояна, пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении.

В начале ноября Армения без предварительного согласования процедуры с другими членами ОДКБ отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с позиции генсека организации (в Ереване его обвиняют в попытке осуществить государственный переворот в 2008 году). Исполнение обязанностей генсека ОДКБ было возложено на заместителя генерального секретаря организации россиянина Валерия Семерикова.

8 ноября на саммите ОДКБ в Астане лидерам стран-членов организации не удалось прийти к консенсусу по кандидатуре нового генсека.

Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ (председательство в организации переходит от одного государства к следующему в соответствии с русским алфавитом) настаивает на назначении своего представителя, поскольку Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет — срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году. В свою очередь, Лукашенко заявил, что готов представить на пост генерального секретаря три кандидатуры от Белоруссии. Его поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который считает, что организации нужен «нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны».

Договор о коллективной безопасности, или Ташкентский договор, был подписан в 1992 году Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Целью деятельности организации является укрепление международного мира, безопасности и стабильности, а также защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

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