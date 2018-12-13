В Армении арестовали российского военнослужащего

Суд первой инстанции Ширакской области Армении арестовал военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом сообщает «Интерфакс»

В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что военнослужащий содержится на территории военной базы.

Материалы по теме Трагедия в Гюмри: будут ли извлечены уроки? Простых решений возникших проблем в российско-армянских отношениях нет

2 декабря в больнице Гюмри скончалась 57-летняя местная жительница Джульетта Газарян, которая перед этим была избита неизвестным. На следующий день армянские СМИ сообщили, что к убийству женщины мог быть причастен российский военнослужащий. Посольство России в Армении отвергло причастность россиянина к преступлению.

В 2015 году в Гюмри военнослужащий российской военной базы Валерий Пермяков убил семью из семи человек, в том числе полугодовалого ребенка. В августе 2016-го он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!