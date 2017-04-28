Родственникам убитой Пермяковым семьи в Гюмри отказали в пересмотре дела

Родственники семьи Аватесян, убитой в Гюмри российским военнослужащим Валерием Пермяковым, не смогли добиться пересмотра дела, передает «Интерфакс».

Адвокаты потерпевших подали жалобу в Кассационный суд (Верховный суд) Армении, утверждая, что преступление раскрыто не полностью, а Пермяков не мог действовать один. Во второй жалобе родственники требовали возместить им материальный ущерб в 450 тысяч евро.

«Обе жалобы отклонены, приговор вступил в законную силу», — сообщил представитель суда.

Апелляционный суд Армении в декабре 2016 года оставил без изменений приговор первой инстанции по делу Пермякова в виде пожизненного заключения, сообщало РИА Новости.

23 августа 2016 года военнослужащий 102-й российской военной базы в Гюмри был признан виновным в убийстве семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей, 12 января 2015 года. Пермяков полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

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На суде родственники погибшей семьи заявляли иск к Российской Федерации о компенсации в 450 тысяч евро. Как пояснил адвокат, Пермяков страдал умственными отклонениями, но, несмотря на это, командование выдало ему оружие. Юрист подчеркнул, что Россия несет ответственность за действия военнослужащих своей базы.

Сразу после приговора источник «Интерфакса» сообщил о возможной выдаче осужденного России для отбытия наказания на родине.

В августе 2015-го Пермяков был осужден за дезертирство с оружием, вверенным по службе, хищение и незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

12 января 2015 года в городе Гюмри в собственном доме Пермяковым были застрелены пятеро взрослых и ребенок. Спустя неделю в больнице скончался раненый полугодовалый ребенок. Пермяков был задержан на армяно-турецкой границе.