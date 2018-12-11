В Армении по подозрению в убийстве женщины задержали российского военного

Правоохранительные органы Армении задержали военнослужащего 102-й российской военной базы в городе Гюмри, которого подозревают в убийстве местной жительницы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Армении сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, от других комментариев в Генпрокуратуре республики отказались.

В то же время начальник отдела по связям с общественностью аппарата Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщила РИА Новости, что задержанный военный находится в статусе подозреваемого и именно «задержан, а не арестован».

2 декабря в больнице Гюмри скончалась 57-летняя местная жительница Джульетта Газарян, которая перед этим была избита неизвестным. Было возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Армении («Преднамеренное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее за собой смерть»).

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На следующий день армянские СМИ сообщили, что к убийству женщины мог быть причастен российский военнослужащий с расположенной в городе военной базы РФ. Посольство России в Армении выступило с заявлением, в котором содержалось опровержение информации о причастности российского гражданина к преступлению.

12 января 2015 года в Гюмри военнослужащий российской военной базы Валерий Пермяков убил семью из семи человек, в том числе полугодовалого ребенка. В августе 2016-го Пермяков был приговорен к пожизненному заключению.

102-я российская военная база в городе Гюмри, в 126 километрах к северу от Еревана, составляет основу российской военной группировки в Закавказье. База развернута в 1995 году, ее сформировали в основном из подразделений 127-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Армении с 1953 года, а также из частей военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ПВО). Текущая численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

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