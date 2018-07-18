Российские военные ворвались в армянское село и устроили стрельбу

Армен Айарпи Геворгян / Facebook

В Армении военнослужащие 102-й российской военной базы провели учения на административной территории села Паник Ширакской области, напугав местных жителей стрельбой холостыми патронами. Об этом в среду, 18 июля, сообщает «Аравот».

Инцидент произошел днем 17 июля. Как отмечается, жителям села сперва показалось, что началась война. «До трех десятков солдат перекрыли дорогу села, остановили свою колонну, и такие звуки, выстрелы! Хорошо, что патроны были небоевые. Весь народ сразу выбежал из домов после этих звуков, даже есть дети, которые потеряли сознание», — рассказал глава общины Паник Вардан Макеян.

«Оскорбительно то, что никого не предупредили, что на территории общины будем проводить учения. Если кто-то из Армении в Российской Федерации сделает такое, в общине хотя бы с одним домом, то раздули бы трагедию! Хорошо, поняли, что военная база, спасибо, защищают, но не должны приходить и устраивать боевые действия на территории села!», — добавил он. Также Макеян сказал, что ежедневно передвигающаяся сверхтяжелая российская военная техника разрушила улицы и дороги в селе.

Заместитель командира 102-й российской базы в Армении по работе с личным составом Алексей Полюхович сказал, что руководство базы проводит разбирательство в связи с инцидентом. Губернатор Ширакской области Карен Саруханян заявил, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент.

«Такое произошло впервые, и они заверили, что в следующий раз подобного не повторится. В отношении виновных сейчас проводится служебное расследование, и они обязательно понесут ответственность», — цитирует Саруханяна «Sputnik Армения». По его словам, при выполнении подобных действия необходимо было известить администрацию области, однако, как объяснили военные, они не собирались проводить их в районе села.

Село Паник расположено рядом с полигоном «Алагяз», где проводятся учения российских военных. 102-я российская военная база в городе Гюмри, в 126 километрах к северу от Еревана, составляет основу российской военной группировки в Закавказье. База развернута в 1995 году, ее сформировали в основном из подразделений 127-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Армении с 1953 года, а также из частей военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ПВО). Текущая численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

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