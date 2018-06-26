Российский военный погиб в Армении

Гражданин России погиб в армянском городе Гюмри. Информация об этом размещена на сайте МЧС Армении во вторник, 26 июня.

Как отмечается, в 06:20 утра (05:20 мск) в МЧС поступила информация об аварии на одной из улиц города — автомобиль, в котором находился россиянин, столкнулся с грузовым прицепом, стоящим на обочине дороги. Мужчина погиб на месте.

Заместитель начальника спасательного управления по Ширакской области Карен Егшатян сообщил «Sputnik Армения», что погибший — военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков.

102-я российская военная база в городе Гюмри, в 126 километрах к северу от Еревана, составляет основу российской военной группировки в Закавказье. База развернута в 1995 году, ее сформировали в основном из подразделений 127-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Армении с 1953 года, а также из частей военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ПВО). Текущая численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

База входит в состав объединенной системы ПВО стран СНГ, в ее составе имеются зенитные ракетные системы С-300В и истребители МиГ-29.

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