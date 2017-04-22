Появились подробности убийства российского военнослужащего в Гюмри

Российский военнослужащий в армянском Гюмри был убит гражданским лицом недалеко от расположения воинской части. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве», — сказали в ведомстве.

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В ЮВО также подтвердили сведения о том, что военнослужащему нанесли ножевое ранение, а также о том, что предполагаемый убийца задержан. Источник в правоохранительных органах рассказал «Интерфаксу», что подозреваемому 20 лет, он страдает психическими заболеваниями, ранее отмечался неадекватным поведением и проходил по ряду уголовных дел.

Как заявлял прокурор Ширакской области Карен Габриелян, погибшим предположительно является контрактник по имени Дмитрий Лапаев. По рассказам очевидцев, мужчина получил ножевое ранение в потасовке.

18 апреля сообщалось о пропаже в Гюмри российского военнослужащего. Спустя два дня стало известно, что пропавшего — контрактника Дмитрия Лошманова — обнаружили в квартире женщины. Его препроводили в отдел полиции. Следов насилия на мужчине найдено не было.

В Гюмри, в 126 километрах к северу от Еревана, расположена 102-я российская военная база.