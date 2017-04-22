Российского военнослужащего убили в Армении

Убит военнослужащий 102-й российской военной базы в Армении, его тело нашли в городе Гюмри. Информацию об этом ТАСС подтвердили в армянской полиции.

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Смерть наступила от удара колюще-режущим предметом, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, также задержан подозреваемый в совершении убийства.

Как сообщает РИА Новости, прокурор Ширакской области Карен Габриелян заявил, что погибшим, предположительно, является контрактник по имени Дмитрий Лапаев. По рассказам очевидцев, мужчина получил ножевое ранение в потасовке.

18 апреля сообщалось о пропаже в Гюмри российского военнослужащего. Спустя два дня стало известно, что пропавшего — контрактника Дмитрия Лошманова — обнаружили в квартире женщины. Его препроводили в отдел полиции. Следов насилия на мужчине найдено не было.