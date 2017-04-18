В армянском Гюмри пропал российский военнослужащий

В армянском городе Гюмри ведется поиск военнослужащего из 102-й российской военной базы. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе местной полиции.

Сообщение о пропаже военнослужащего поступило в правоохранительные органы 18 апреля.

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В марте 2015 года было обнаружено тело Артура Афяна, служившего в Погрануправлении ФСБ России на территории Армении. Он пропал 21 февраля и был найден повешенным спустя две недели.

12 января 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян из семи человек. Их застрелил военнослужащий российской военной базы Валерий Пермяков, который в августе 2016-го был осужден на пожизненное заключение.