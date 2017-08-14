Российский контрактник утонул в озере Севан в Армении

Военнослужащий 102-й российской военной базы в Армении утонул в озере Севан близ села Норашен. Об этом сообщил советник главы СК Армении Сона Трузян, передает РИА Новости.

«В воскресенье из медцентра города Севан поступил сигнал, что к ним доставлено тело военнослужащего-контрактника российской военной части, 1997 год рождения. Выяснилось, что он с сослуживцами в тот же день отправился на отдых на озеро Севан», — рассказала Трузян.

По ее словам, для выяснения обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

102-я российская военная база в городе Гюмри, в 126 километрах к северу от Еревана, составляет основу российской военной группировки в Закавказье. База развернута в 1995 году, ее сформировали в основном из подразделений 127-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Армении с 1953 года, а также из частей ВВС и ПВО. Текущая численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

База входит в состав объединенной системы ПВО стран СНГ, в ее составе имеются зенитные ракетные системы С-300В и истребители МиГ-29.