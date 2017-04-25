Арестован обвиняемый по делу об убийстве российского военнослужащего в Гюмри

Суд в Ереване на два месяца заключил под стражу Армана Джанджугазяна по делу об убийстве военнослужащего 102-й российской базы в армянском Гюмри Дмитрия Ялпаева. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Интерфакс».

С ходатайством об аресте обратились сотрудники следственных органов Армении. Ранее Джанджугазяну было предъявлено обвинение.

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24 апреля адвокат подследственного Арамаис Айрапетян сообщил, что его 21-летний подзащитный в день убийства впервые оказался в Гюмри, он не был знаком с жертвой. Предполагаемый преступник родом из Степанавана, где проживал с дедом.

Ранее сообщалось, что у Джанджугазяна имеются проблемы с психикой. Судебно-медицинская экспертиза признала его ограниченно вменяемым и непригодным к службе в армии в мирное время, в связи с чем он был демобилизован.

Об убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева стало известно 22 апреля. По словам очевидцев, он получил ножевое ранение в потасовке. В пресс-службе Южного военного округа заявили, что преступление совершило гражданское лицо на бытовой почве.