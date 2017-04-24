Адвокат рассказал о предполагаемом убийце российского военного в Гюмри

Адвокат Арамаис Айрапетян — защитник Армана Джанджугазяна, подозреваемого в убийстве российского военнослужащего в армянском Гюмри, — рассказал журналистам о своем подзащитном и некоторые подробности расследования. Об этом сообщает издание armtimes.com.

Защитник сообщил, что его поверенный дал показания. При этом он не раскрыл их содержания, сославшись на тайну следствия. По словам Айрапетяна, 25 апреля истекает срок задержания подозреваемого, и будет обсуждаться вопрос предъявления обвинения.

Материалы по теме Трагедия в Гюмри: будут ли извлечены уроки? Простых решений возникших проблем в российско-армянских отношениях нет

Он уточнил, что во время преступления 21-летний Джанджугазян был один. По данным адвоката, его подзащитный в день убийства военнослужащего впервые оказался в Гюмри и не был знаком с жертвой. Предполагаемый преступник родом из Степанавана, где проживал со своим дедом. Он не был судим.

Ранее стало известно, что у подозреваемого имеются проблемы с психикой. По данным следственных органов Армении, в ноябре 2016 года во время воинской службы он несколько раз наносил себе увечья, после чего для проверки был направлен психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя.

Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы, у мужчины было выявлено несколько психических отклонений. Его признали ограниченно вменяемым и непригодным к службе в армии в мирное время. Джанджугазян был демобилизован.

Об убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева стало известно 22 апреля. По словам очевидцев, он получил ножевое ранение в потасовке. В пресс-службе Южного военного округа заявили, что преступление совершило гражданское лицо на бытовой почве.