Силовые структуры
 

Адвокат рассказал о предполагаемом убийце российского военного в Гюмри

Перейти в «Мою Ленту»
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри
Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри

Адвокат Арамаис Айрапетян — защитник Армана Джанджугазяна, подозреваемого в убийстве российского военнослужащего в армянском Гюмри, — рассказал журналистам о своем подзащитном и некоторые подробности расследования. Об этом сообщает издание armtimes.com.

Защитник сообщил, что его поверенный дал показания. При этом он не раскрыл их содержания, сославшись на тайну следствия. По словам Айрапетяна, 25 апреля истекает срок задержания подозреваемого, и будет обсуждаться вопрос предъявления обвинения.

Он уточнил, что во время преступления 21-летний Джанджугазян был один. По данным адвоката, его подзащитный в день убийства военнослужащего впервые оказался в Гюмри и не был знаком с жертвой. Предполагаемый преступник родом из Степанавана, где проживал со своим дедом. Он не был судим.

Ранее стало известно, что у подозреваемого имеются проблемы с психикой. По данным следственных органов Армении, в ноябре 2016 года во время воинской службы он несколько раз наносил себе увечья, после чего для проверки был направлен психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя.

Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы, у мужчины было выявлено несколько психических отклонений. Его признали ограниченно вменяемым и непригодным к службе в армии в мирное время. Джанджугазян был демобилизован.

Об убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева стало известно 22 апреля. По словам очевидцев, он получил ножевое ранение в потасовке. В пресс-службе Южного военного округа заявили, что преступление совершило гражданское лицо на бытовой почве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ռուս զինծառայողի սպանության գործով ձերբակալվածը վնասվածքներ ունի. նա տարվել է դեպքի վայր
СК Армении заявил об отклонениях психики вероятного убийцы российского военного
Российского военнослужащего убили в Армении
Последние новости
«Роскосмос» уволил трех космонавтов
Разливавший шампанское за победу Трампа Жириновский собрался выпить за Ле Пен
Режиссер «Начала» экранизирует «Один день Ивана Денисовича»
На месте подрыва машины ОБСЕ в Донбассе обнаружили две мины и растяжку
Путин сравнил свою работу с борьбой морских ангелов и чертей
Литовский самолет улетел в Белоруссию из-за увлеченной беседы на борту
Собянин поддержал идею строить в Москве деревянные дома  
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:45 19 апреля 2017
GBU-43/B

Кузькины папа и мама

Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
05:59 23 апреля 2017

США и Япония приступили к совместным учениям в Тихом океане

17:27 Сегодня

Научным руководителем «Алмаз-Антея» назначен глава бюро-разработчика «Калибров»

18:44 21 апреля 2017

Шойгу отправит немцев и итальянцев штурмовать подмосковный Рейхстаг

Силовые структуры
 — 
00:08 21 апреля 2017
Эдуард Буданцев

«Они угрожали вывезти ее детей в багажнике»

Отставной офицер Буданцев рассказал, как защищал хозяйку Elements Жанну Ким
17:13 Сегодня

Стали известны подробности взрыва в дагестанской школе

16:29 Сегодня

Военные сообщили о согласии Сирии остановить бои для расследования в Хан-Шейхуне

19:50 18 апреля 2017

Суд арестовал стрелявших по ногам задержанного тульских полицейских

Силовые структуры
 — 
00:23 6 апреля 2017

Вернуть в исходное

Почему перенос выставки Russia Arms Expo в Подмосковье — ошибка
16:34 Сегодня

Принесшего гранату в дагестанскую школу ученика задержали

14:08 Сегодня

Свидетели испугались возможных угроз со стороны бывшего главы Удмуртии

10:05 18 апреля 2017

Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Москве

Россия
Оставить мир
Как протекает жизнь в глухом монастыре, куда редко доезжают туристы и паломники
Фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих отправили в ШИЗО за неповиновение
Гаишника из Саратова уличили в краже эпилятора и презервативов
Географ прокомментировал идею Путина расширить школьный курс по своей дисциплине
Владимир Путин «Кому-то нужно голову пересадить»
Как Путин отчитывал губернаторов и что с ними потом стало
«В Крыму будет инвестиционный бум»
Председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров — о развитии бизнеса
На здании белореченской администрации повесили портрет Сталина
Все материалы
Мир
Первый тур отыграли
В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
В Италии арестован готовивший теракт марокканец
США подготовили новый пакет санкций против Сирии
Государства Ближнего Востока: что их ждет в XXI веке?
Эксперты РСМД пытаются предсказать будущее арабской государственности
Столица мира
Повседневная жизнь послевоенного Нью-Йорка
Все материалы
Бывший СССР
Прочитали обходную
Почему Киев обнаружил новые пути для объезда России
Литовский самолет улетел в Белоруссию из-за увлеченной беседы на борту
На месте подрыва машины ОБСЕ в Донбассе обнаружили две мины и растяжку
Додон назвал возможный срок объединения Приднестровья с Молдавией
Со всех станций метрополитена Алма-Аты эвакуировали пассажиров
Вора в законе Гелу Тбилисского задержали в Киеве
Боец Волыняка пожаловался на поддержку ополченцев жителями Донецкой области
Все материалы
Финансы
«Бизнес — занятие непрестижное»
Продолжает ли государство кошмарить предпринимателей
Россельхознадзор остановил на границе 30 килограммов украинских червей
Минэкономразвития назвали министерством нового поколения
В МВФ опечалились уходом Гонтаревой из Нацбанка Украины
Медведев счел достижимым рост ВВП России на два процента
Медведев пошутил о страшном и оптимистичном кино в правительстве России
Медведев рассказал о болезненном уроке для российской экономики
Все материалы
Бизнес
Денис МантуровВысокооплачиваемая низкая эффективность
О разнице в общественной и личной деятельности Дениса Мантурова
Греческие власти выбрали покупателя крупнейшего порта в стране
Европейские инвесторы оплатят половину стоимости «Северного потока-2»
Начались увольнения работников липецкой фабрики «Рошен»
Юрист Фридмана подтвердил возможность мирового соглашения с «Ведомостями»
Совет директоров «Роснефти» утвердил рекомендации по размеру дивидендов
Россия поставила товары в Китай по новому маршруту
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Эдуард Буданцев«Они угрожали вывезти ее детей в багажнике»
Отставной офицер Буданцев рассказал, как защищал хозяйку Elements Жанну Ким
Президентский калибр
Из какого оружия стреляли в первых лиц государств
Научным руководителем «Алмаз-Антея» назначен глава бюро-разработчика «Калибров»
Стали известны подробности взрыва в дагестанской школе
Военные сообщили о согласии Сирии остановить бои для расследования в Хан-Шейхуне
Принесшего гранату в дагестанскую школу ученика задержали
Все материалы
Наука и техника
Северная полярная область Меркурия характеризуется резкими перепадами температур (50-400 кельвинов) и наличием в кратерах водяного льдаОсталось недолго
Как умирает ближайшая к Солнцу планета
Никола Лемери выступает с публичной лекцией по химииДостали
Зачем простой аптекарь объявил войну могущественным алхимикам
Стань травкой
Как жуткие подземные существа превращаются в растения
Источник сообщил об уходе еще нескольких человек из отряда космонавтов
Обнаружена гигантская космическая «медуза»
Китайский робот-женщина провалил первое интервью
Синтезирована главная основа жизни на Земле
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Мы все считаем, что Мария — обманщица»
Как теннисный мир встречает Шарапову
«Он станет первым чемпионом UFC из России»
Оправдает ли Артем Лобов надежды своего друга Конора Макгрегора
Джано АнанидзеНокаут по-бердыевски
Разгром «Спартака», скандал в Петербурге и драка с ОМОНом — в 24-м туре РФПЛ
Выступающие в НХЛ россияне Радулов и Зайцев пропустят чемпионат мира
Бывший тренер сборной России раскритиковал «оголтелые нападки» на судей в КХЛ
Уткин взял шефство над футбольной командой
МОК лишил россиянку Чернову бронзы Олимпиады-2008 из-за допинга
Все материалы
Культура
Эффект нетронутости
Ирвин Пенн: фотограф, который первым загнал моделей в угол
Голосуйте за лидера!
Когда предвыборная кампания важнее умирающей дочери
Кирилл Разлогов: Что делать после года российского кино
Почему любой отечественный фильм хуже любого зарубежного
Вандалы разрушили памятник Пушкину в Подмосковье
Режиссер «Начала» экранизирует «Один день Ивана Денисовича»
Американский актер-эпизодник из «Интернов» погиб после падения из окна
Юлия Самойлова вместо «Евровидения» выступит в Крыму
Все материалы
Интернет и СМИ
Деньги из мусорки
Пока люди смотрят порно, мошенники зарабатывают на них миллионы
Дурят нашего брата
Что скрывают от зрителей создатели главного телевизионного шоу о путешествиях
Билл О'Рейли«Он называл ее горячей шоколадкой и кряхтел как кабан»
За что уволили американского журналиста, оскорбившего Путина
Новая форма сотрудников «Макдоналдса» напомнила пользователям о «Звезде смерти»
Взволнованной пенсионерке разрешили пользоваться соцсетями во время операции
В сети возмутились желанием Рианны фотошопить британскую королеву
«Яндекс» пояснил план сделать «Навигатор» платным для некоторых пользователей
Все материалы
Ценности
Инструмент мирового господства
Инженеры Casio научили часы управлять временем
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Броневик с двигателем Rolls-Royce выставили на аукцион
Представитель Mercedes-Benz высмеял китайский автопром в Instagram
Forever 21 обвинили в плагиате
Паола Навоне придумала часы для Swatch часы Thammada
Uniqlo переключился на спорт
Все материалы
Путешествия
«Места, где я оказываюсь, опаснее моего диагноза»
Как путешествовать в одиночку, если ты эпилептик
На Куту — кутить
Что посмотреть на острове Бали
Крепость в Перу на высоте три тысячи метров открыли для туристов
Названы десять лучших маршрутов для автомобильных путешествий
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 20 процентов
В Египте озвучили возможные сроки возобновления полетов из России
Эксперт прокомментировал новые послабления для российских туристов в Турции
Все материалы
Из жизни
«Американцы — радостный народ»
Рассказ москвича, переехавшего в Сан-Франциско
People dance on the opening day of the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S. April 14, 2017. Беззаботно раздеты
Как проходит Коачелла — один из самых модных фестивалей в мире
Заработала на шпильки
Предприимчивые австралийки стали богаче на миллионы благодаря «женскому» бизнесу
В Северной Каролине аллигаторы подрались на поле для гольфа
Детеныш панды укусил девушку за голову
Шотландский политик вступил в борьбу с бараном
Илон Маск и Эмбер Херд подтвердили отношения фотографиями в соцсети
Все материалы
Новые машины для старого «Форсажа»
Современные спорткары в раскраске автомобилей из самого первого «Форсажа»
Полу-шоу-багги-стоппер
Забытые концепт-кары: Porsche Panamericana, предвестник купе-кроссоверов
Быстро и просто
Навещаем Михаила Алешина на самой гламурной гонке Indycar
Зверские пикапы
Пикапы, которые подготовлены для жесточайшего бездорожья
В BMW предсказали «смерть» механических коробок и «роботов»
В США начали собирать новый Honda CR-V для России
С «Теслы» потребовали миллион долларов из-за несработавших дверей-«крыльев»
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы