СК Армении заявил об отклонениях психики вероятного убийцы российского военного

У подозреваемого в убийстве российского военнослужащего в Гюмри имеются проблемы с психикой. Как сообщает в субботу, 22 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении, это выяснилось на этапе предварительного следствия.

«Во время воинской службы в ноябре 2016 года он несколько раз наносил себе увечья, с целью узкоспециализированной проверки был переправлен в психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя. В отношении подозреваемого была назначена комплексная военно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза», — объяснили в ведомстве.

В марте было получено заключение, в котором указывалось, что у мужчины выявлено несколько психических отклонений. В связи с этим его признали ограниченно вменяемым и непригодным к службе в армии в мирное время. Приказом министра обороны его демобилизовали.

В пресс-службе добавили, что по факту убийства 21-летнего военнослужащего ВС РФ Дмитрия Ялпаева возбуждено уголовное дело по статье 104 УК Армении («Убийство»).

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Ранее 22 апреля стало известно об убийстве российского военнослужащего в армянском Гюмри По словам очевидцев, он получил ножевое ранение в потасовке. В пресс-службе Южного военного округа заявили, что преступление совершило гражданское лицо на бытовой почве. Предполагаемый убийца задержан. Источник в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемому 20 лет, он страдает психическими заболеваниями, ранее отличался неадекватным поведением и проходил по ряду уголовных дел.