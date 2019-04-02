Пресс-служба Пашиняна изменила сообщение о его разговоре с Путиным

Пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна отредактировала распространенное ею сообщение о его телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 2 апреля, пишет 168 hours.

Как сообщает издание, правки коснулись информации о том, что Пашинян ранее провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Уточняется, что изначально в публикации на сайте премьер-министра значилось, что Пашинян «проинформировал» Путина о своей встрече с Алиевым. Однако в актуальной версии текста сказано, что политики «обсудили» итоги недавней встречи.

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Первая версия сообщения совпадала с отчетом о телефонном разговоре Путина и Пашиняна, размещенном на сайте Кремля.

По мнению авторов материала 168 hours, подобные изменения могли быть внесены ввиду того, что в первоначальном варианте содержалась некоторая «подчиненность», подчеркивающая более «низкий» статус армянской стороны. Другая формулировка, таким образом, более приемлема с точки зрения суверенитета республики.

В издании отметили, что подобные меры не являются обычной практикой пресс-службы премьера и применяются исключительно в случаях крайней необходимости.

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В июле прошлого года Пашинян, впервые избранный на должность премьера 8 мая 2018-го, заявлял, что устроенная российскими военными учебная стрельба в Ширакской области Армении является провокацией против отношений Москвы и Еревана и суверенитета Армении. Отмечалось, что местным жителям села тогда показалось, что началась война.

До этого в мае российский лидер в ходе встречи с армянским премьером отмечал, что Москва рассматривает Армению как «ближайшего партнера и союзника в регионе», в частности это касается экономического взаимодействия и вопросов безопасности.

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