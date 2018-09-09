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Пашинян привез на встречу с Путиным коньяк

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Никол Пашинян и Владимир Путин

Армянская делегация во главе с премьер-министром республики Николом Пашиняном привезла коньяк на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом рассказал в своей статье специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Один из членов делегации, пока Никол Пашинян говорил, вышел и вернулся через полминуты, держа руки за спиной, и в руках была довольно-таки мятая желтая картонная коробка. На ней было написано по-русски и, видимо, по-армянски: "Армянский коньяк". Судя по тому, что коробка была сильно мятой, коньяк был выдержанный», — написал журналист.

Пашинян встретился с Путиным в субботу, 8 сентября. По словам Колесникова, они обсуждали в основном отношения между государствами. Армянская делегация, отметил корреспондент, была очень многочисленной.

Владимир Путин выступает за здоровый образ жизни и нередко высказывался против употребления алкоголя. К примеру, в июне 2017-го он упрекнул директора «Артека» за детские экскурсии на винзавод. «Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте», — сказал глава государства, имея в виду белый мускат Красного Камня, который производится на винодельне в поселке Массандра. В августе того же года Путин, как сообщал Пятый канал, отказался от коньяка на рыбалке во время отдыха в Тыве.

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