Пашинян рассказал об условиях встречи с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Al-Jazeera рассказал о готовности обсудить проблему Нагорного Карабаха в ходе личной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Я готов встретиться лицом к лицу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта», — сказал Пашинян.

Материалы по теме Брюссельский облом Никол Пашинян решил опробовать путь Порошенко

Он добавил, что переговоры возможны исключительно в мирной атмосфере между странами: «У нас есть реальная воля и реальное желание мирно разрешить этот конфликт. Мы готовы к переговорам, но я настаиваю, что мы не собираемся ничего делать в атмосфере запугивания».

Пашинян выразил уверенность, что Баку сознательно обостряет ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, таким образом правительство Алиева отвлекает внимание азербайджанцев от внутренних проблем.

Ранее, 26 июля, Пашинян назвал очень высокой вероятность войны между Арменией и Азербайджаном.

Пашинян уже встречался с Алиевым. После открытия чемпионата мира-2018 в Москве российский президент Владимир Путин познакомил армянского премьера с азербайджанским лидером.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!