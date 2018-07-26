Премьер Армении прояснил отношения страны с НАТО

Армения не будет стремиться в НАТО, поскольку является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Нет, конечно», — ответил он на вопрос, будет ли Армения стремиться в НАТО. «Мы сейчас являемся членом ОДКБ и говорим, что наша цель — сделать членство Армении в этой организации более эффективным», — заверил премьер-министр.

По его словам, у Армении есть «кое-какие вопросы» к партнерам по ОДКБ. «Сейчас наша цель — сделать эту организацию более эффективной», — подчеркнул Пашинян.

Затронув тему своей поездки в Брюссель, где в начале июля проходил саммит НАТО, Пашинян указал, что присутствовал на саммите стран, участвующих в миротворческой миссии в Афганистане, а не на самом саммите альянса. «В рамках НАТО у нас есть кое-какие программы, мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово, и у нас есть общие программы», — подчеркнул премьер. По его словам, сотрудничество с НАТО длится не один год и будет продолжаться.

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