Москва заявила о сдвиге в переговорах по газу с Арменией

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян договорились активизировать переговоры по газу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 28 декабря.

По словам Пескова, эта тема затрагивалась на встрече Путина и Пашиняна в Москве 27 декабря.

«Было условлено интенсифицировать разговор по газу, потому что до вчерашнего дня, к сожалению, мы не могли констатировать активных переговоров между нашим "Газпромом" и армянскими коллегами», — сказал представитель Кремля.

По его словам, определенные сроки завершения этих переговоров обозначены.

Ранее в пятницу Пашинян выступил с видеообращением, в котором констатировал отсутствие договоренности о цене на газ. При этом он выразил уверенность, что желаемый результат будет достигнут.

Договор о поставках российского газа в Армению истекает 31 декабря. Без внесения правок договор автоматически продлится с сохранением старой цены. Принадлежащая российскому «Газпрому» компания «Газпром Армения» получает газ по цене 150 долларов за тысячу кубометров, а жители Армении платят за аналогичный объем 285 долларов.

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