Армения отказалась от русского «Что? Где? Когда?»

Последний русскоязычный телепроект в Армении — интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» — закроется. С нового сезона программа будет выходить на армянском языке. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщил в Facebook и.о. министра образования и науки страны Араик Арутюнян.

«Правительство выделит на передачу 17 миллионов драмов. Я не раз критиковал организаторов игры за то, что они проводят ее на русском языке», — написал чиновник.

Он добавил, что трансляции пользуются популярностью у зрителей. Это одно из немногих удавшихся шоу, отметил Арутюнян.

«Что? Где? Когда?» выходит по советскому, а затем российскому телевидению с 4 сентября 1975 года. Согласно концепции «интеллектуального казино», знатоки делятся на команды и зарабатывают деньги, сидя за столом и отвечая на вопросы телезрителей. В случае победы команды в финале серии игр лучший участник получает хрустальную сову и денежное вознаграждение. Когда знатоки клуба проигрывают, то же вознаграждение отправляется телезрителю, задавшему вопрос.

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