Азербайджан обвинили в пытках и убийствах собственных военных

Азербайджанский правозащитник Октай Гюлалыев обвинил силовые структуры республики в убийствах и пытках собственных военнослужащих. Об этом сообщают «Новости Армении».
Он опубликовал приговор Тертерского военного суда от 31 января 2019 года, который вынесен по делу о пытках и убийствах солдат азербайджанской армии, которых заподозрили в сотрудничестве с армянами. «Как это получается, что совершившие убийство заключенных с особой жестокостью осуждаются на шесть лет лишения свободы, причем, не по статье об убийстве?» — задался вопросом Гюлалыев.
7 мая 2017 года силовые структуры Азербайджана выступили с совместным заявлением о разоблачении группы военных и гражданских лиц, которые якобы «работали на армян» в Тертерском районе.
По факту было возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Азербайджана (госизмена). Общественность не проинформировали о результатах расследования, однако потом выяснилось, что восемь арестованных погибли находясь в заключении. Четверо из них позже были оправданы.
Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт из-за Нагорного Карабаха. Это регион, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.