Азербайджанские спецслужбы уничтожили религиозных фанатиков

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в ходе оперативных действий уничтожила в городе Гяндже двух радикальных религиозных экстремистов. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщает «Интерфакс».

«В связи с поступившей информацией о приобретении членами радикально настроенной религиозной экстремистской группы Фамилем Алекперовым и Рустамом Рзаевым оружия и взрывчатых веществ, с целью совершения террористических актов на территории страны, СГБ приняла неотложные меры», — сказано в сообщении ведомства.

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Силовики попытались остановить автомобиль, в котором ехали Алекперов и Рзаев, но встретились с вооруженным сопротивлением — те начали стрелять по сотрудникам СГБ. Ответным огнем Алекперов и Рзаев были убиты.

В машине были обнаружены автомат Калашникова, граната Ф-1, три двухсотграммовых тротиловых шашки и три электродетонатора к ним. Возбуждено уголовное дело.

3 июля в Гяндже было совершено покушение на мэра города Эльмара Велиева, в результате чего градоначальник был ранен. Атаковавший его Юнис Сафаров был задержан на месте преступления, его действия квалифицировали как целенаправленный и запланированный террористический акт.

Неделей позже акция в поддержку Сафарова переросла в беспорядки, были убиты два офицера полиции, которые пытались разогнать собравшихся.

В сентябре генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов заявил, что в рамках уголовного дела по событиям в Гяндже были арестованы 77 человек, еще 11 объявлены в розыск.

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