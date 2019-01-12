Пропагандировавших христианство россиян выдворили из Азербайджана

Девятерых граждан России депортировали из Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний. Об этом сообщается на сайте Главного управления полиции города Баку.

Как отмечается в сообщении, спецоперация прошла 10 января. В результате оперативных действий сотрудники управления установили, что россияне организовывали в одном из домов в Бинагадинском районе Баку незаконные религиозные собрания.

В ходе проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли пять книг религиозной направленности (пропагандирующей христианство), 113 компакт-дисков и 28 тысяч визитных карточек.

В отношении российских граждан составили протокол по статье 515 КоАП Азербайджана («Нарушение правил создания и деятельности религиозных структур»). После этого их депортировали из страны. Других подробностей в сообщении полиции не приводится.

В апреле 2018 года восьмерых жителей Белоруссии привлекли к административной ответственности за чаепитие в квартире одного из осужденных. В полицию на них пожаловался некий аноним, который рассказал, что в его доме регулярно собираются люди, которые «исповедуют какую-то философию».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!