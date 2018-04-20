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Белорусов осудили за чаепитие в квартире

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Восьмерых жителей Белоруссии привлекли к административной ответственности за чаепитие в квартире одного из осужденных. Об этом сообщает «Витебская весна».

Как отмечается, 15 марта, в День Конституции Белоруссии, восемь жителей Витебска встретились на частной квартире, чтобы пообщаться и выпить чаю. Через некоторое время в незапертую квартиру вошли пять милиционеров в штатском, которые задержали всех присутствовавших в жилище и увезли их в районный отдел внутренних дел.

В РОВД задержанных обвинили в нарушении порядка проведения массовых мероприятий, на них были составлены протоколы. 19 апреля их дело рассмотрел суд Витебского района.

Руководил операцией старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РОВД Сергей Вераксо. Он сообщил суду, что получил от некоего анонима информацию о том, что в его доме регулярно собираются люди, которые «исповедуют какую-то философию». «Прозвучало название "Синтез Фа". Посмотрел, что это такое, в интернете. И там же, на сайте организации, нашел список, в котором фигурировали 16 фамилий, восемь из них принадлежали людям, которые участвовали в собрании. Это и стало поводом», — утверждал Вераксо.

Обвиняемые — люди среднего и пожилого возраста — заявили на суде, что не имеют отношения к «Синтезу Фа» и ничего не знают об организации. Они указали, что подобные встречи имеют место один-два раза в месяц. На них витебчане обсуждали смысл жизни, космос, затрагивали аспекты так называемой «философии синтеза». 15 марта они успели поговорить лишь о победе биатлонистки Дарьи Домрачевой на этапе Кубка мира и документальном фильме, в котором президент России Владимир Путин обещал полететь на Марс. В программе дискуссий было обсуждение ума и интеллекта, заявили они.

«Мы обо всем разговаривали. А не обращались за разрешением, ведь даже подумать не могли, что встречу можно квалифицировать как несанкционированное собрание», — заявила женщина по имени Светлана, которую и обвинили в организации массового мероприятия. В 2016 году обвиняемые предприняли попытку зарегистрировать в городе организацию «Метагалактический центр Витебск», которая занималась бы философско-просветительской работой, однако в регистрации им было отказано. После этого некоторые из заявителей стали членами недолго существовавшей организации «Время жить».

«Если вы регистрировались и вам отказали, то зачем тогда собираться пить чай? Такая моя логика», — заметил Вераксо. «Мы же хотели зарегистрировать организацию для развития человека. Президент [Александр Лукашенко] же тоже говорит, что нужно развивать своего человека в Белоруссии, чтобы был здоров и развит, культурный. А так — где наш интеллект и наше развитие?» — удивилась одна из обвиняемых. «Мы пришли на встречу друзей отметить праздник Конституции. А собрания и митинги — это не для нас, мы этим не занимались и не занимаемся. Ничего запрещенного мы не делаем», — добавила она.

Суд признал собравшихся виновными в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 23.34 КоАП РБ («Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий»). Предполагаемого организатора собрания приговорили к штрафу в 490 белорусских рублей (около 15 тысяч российских рублей). Остальные семеро участников встречи получили предупреждения как не привлекавшиеся ранее к административной ответственности.

Статья 2 закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» определяет собрание как «совместное присутствие граждан в заранее определенном месте под открытым небом либо в помещении в установленное время, собравшихся для коллективного обсуждения и решения вопросов, затрагивающих их интересы». На подобное мероприятие организаторы должны подавать заявку в административный орган, на территории которого и планируется собрание, не позже чем за 15 суток до него.

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