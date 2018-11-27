Россиянина выслали из Германии из-за ошибки

Власти германской федеральной земли Гессен вернут в страну гражданина России, депортированного из-за процессуальной ошибки. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Hessischer Rundfunk.

Как сообщил адвокат мужчины, это должно произойти в ближайшие недели. Соответствующее решение апелляционного суда было вынесено в октябре, однако ранее о нем не сообщалось.

Мужчина подал в Германии прошение об убежище в 2015 году вместе с матерью. В нем они указывали, что относятся к религиозному меньшинству езидов — народности курдской этнической группы — и из-за этого сталкиваются с преследованием в России.

13 ноября 2017 года после отказа в убежище мужчину выслали из города Биденкопф, где он проживал. Отмечается, что его мать депортации не подлежала, он был вынужден оставить ее в Германии.

Однако оказалось, что окончательное решение о высылке было принято не по закону: россиянин просто не получил письма с вердиктом по делу об убежище, а потому не знал об отказе и не смог его оспорить вовремя. Из-за этого его адвокат обратился в апелляционный суд, который и признал депортацию незаконной.

Hessischer Rundfunk пишет, что почтальон, который должен был доставить письмо, поставил отметку «не смог найти получателя по указанному адресу». При этом суд выяснил, что россияне все это время проживали в общежитии для просителей убежища в Биденкопфе.

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