Бразилец-старовер прожил в России 20 лет и попался Росгвардии

Суд Красноярского края признал старовера из Бразилии Ханофера Ефимоффа ди Кейроса виновным в нарушении правил пребывания в стране из-за отсутствия документов, которые ему запрещено иметь по старообрядческим традициям. Мужчину обязали выплатить штраф в размере двух тысяч рублей и принудительно покинуть страну, сообщает ТВ2 со ссылкой на красноярскую правозащитницу Ольгу Суворову.

Как рассказала Суворова, Ефимофф был привезен в Россию из бразильского города Мату-Гросу матерью в 1999 году. Они поселились в монастырском старообрядческом ските на реке Дубчес (Красноярский край). «Мать умерла там же, от отца, оставшегося в Бразилии, давно нет никаких вестей. Всю сознательную жизнь он считал родной страной Россию», — рассказала правозащитница.

В России Ефимофф женился и воспитывал троих детей: двух, четырех и шести лет. Бразильский паспорт был утерян, а российских документов у него не было, так же, как и у супруги, рожденной в старообрядческом поселении Чулково (1200 километров от Красноярска). «Церемония брака у староверов — это не наши гражданско-правовые отношения. Им не нужны документы, не нужны печати. У них у детей нет свидетельства о рождении. Они никаких материнских капиталов не получают, ничего у государства не просят. Они просто хотят жить по своей вере», — пояснила Суворова.

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22 сентября за Ефимоффым приехали сотрудники Росгвардии. Его доставили в миграционную службу Туруханска (Красноярский край), где в его отношении завели дело. Старовер прибыл в город без вещей и денег, поэтому в ожидании суда ему пришлось несколько дней жить на улице.

Суворова заявила, что готовит апелляцию в краевой суд, чтобы Ефимоффу либо заменили решение о принудительном выдворении на участие в программе «Дальневосточный гектар», либо предоставили отсрочку для того, чтобы он успел оформить документы по российскому законодательству. Вопреки правилам староверов, супруга Ефимоффа готова провести генетическую экспертизу, чтобы доказать отцовство мужчины: это позволит оспорить принудительную депортацию и поможет в оформлении документов.

«С одной стороны, правительство принимает решение о "Дальневосточном гектаре" и привлечении к освоению земель бывших соотечественников и зовет, в том числе, староверов вернуться, а с другой стороны, происходит такая история. Я ее воспринимаю как то, что сотрудникам из УФМС нужно было просто галку себе очередную поставить», — предположила Суворова.

В практике правозащитницы уже был случай с депортацией бразильца-старовера. Пять лет назад 27-летний Дионис Килин, приехавший в Чулково из Бразилии, просрочил визу, но ему помогли восстановить документы, чтобы он смог добровольно улететь на родину: в случае депортации ему было бы запрещено возвращаться в Россию в течение трех лет, в то время как в Чулково его ждала невеста.

В 2017 году в Амурском и Приморском краях были назначены уполномоченные по правам старообрядцев. В их обязанности входит оказание помощи переселившимся староверам в течение их адаптации на новом месте жительства.

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