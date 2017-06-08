Старообрядцы нашли причину гомосексуализма в сбривании бороды

Мужчинам не следует сбривать бороду, поскольку это отступление от религиозных правил, которое привело к гомосексуализму. Об этом сообщил Национальной службе новостей (НСН) в четверг, 8 июня, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.

«Бог дал нам правила: написано, что Господь создал всех с бородой. А католический Запад совершенно отпал от этого понятия. А ведь это однозначно: на иконах мы не можем представить себе Христа или какого-либо святого без бороды», — отметил владыка.

По его словам, «человек не должен противиться своему создателю». «Мужеложество от этого и пошло: меняется мужская одежда, прически», — подчеркнул Корнилий.

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Глава пресс-службы митрополии старообрядцев Роман Аторин добавил, что сбривание бороды — это уход от сакрального.

1 июня глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион рассказал о своих добрых отношениях с митрополитом Корнилием и о трудностях в преодолении раскола в церкви, произошедшего в XVII веке.

31 мая состоялся визит президента России Владимира Путина к Корнилию. Он был приурочен к 70-летнему юбилею митрополита и прошел в канун 400-летия со дня рождения духовного лидера старообрядческого движения протопопа Аввакума. Российский лидер подарил владыке житие святого Николая Мирликийского на церковно-славянском языке. Это было первое за 350 лет посещение храма старообрядцев главой государства.