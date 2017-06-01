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В РПЦ рассказали о трудностях в преодолении раскола со старообрядцами

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Митрополит Иларион
Митрополит Иларион

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион рассказал о своих добрых отношениях с главой страообрядческой церкви митрополитом Корнилием и о трудностях в преодолении раскола на презентации своей книги в четверг, 1 мая., передает «Интерфакс».

«Церковь всегда говорит о том, что разделение, которое произошло в XVII веке, — не то, с чем мы должны мириться, и что мы должны прилагать усилия для того, чтобы это разделение было преодолено», — отметил митрополит Иларион.

Однако в настоящее время общины, по его словам, «еще достаточно далеки, чтобы конкретно работать над преодолением» разногласий и воссоединением.

Иларион также напомнил, что визит президента России Владимира Путина к Корнилию (прошел 31 мая — прим. «Ленты.ру») состоялся в честь 70-летнего юбилея последнего и в канун 400-летия со дня рождения духовного лидера старообрядческого движения протопопа Аввакума.

Президент подарил митрополиту житие святого Николая Мирликийского на церковно-славянском языке.

В Кремле подчеркивают, что встречу Путина и митрополита Корнилия в Рогожском духовном центре Русской православной старообрядческой церкви в Москве не следует воспринимать как первую и исключительную. «Они общались на разных церемониях и мероприятиях, то есть это множественное общение», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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