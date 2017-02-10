Староверы Сибири обучили военнослужащих навыкам выживания в горной тайге

Сибирские староверы провели курс выживания для более 700 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, передает ТАСС в пятницу, 10 февраля.

«В 2016 году мы продолжили подготовку горных подразделений Сухопутных войск и армейской авиации на базе центра "Ергаки" в Красноярском крае. Курс завершается полевым выходом с элементами выживания. Подготовка военнослужащих проводилась с применением знаний и навыков коренных жителей региона из числа староверов», — рассказал Зарудницкий.

Курс обучения включал занятия по тактико-специальной, огневой и физической подготовке. На нем отрабатывали десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, преодоление скал, склонов и ледников, транспортировку грузов с применением вьючных животных, а также проходили курс выживания в среднегорье, отмечает агентство.

О том, что со староверами Сибири достигнута договоренность о проведении курса выживания, сообщалось в июле 2016-го. Отмечалось, что на учениях военные будут осваивать навыки ориентирования и маршевой подготовки на пересеченной местности, тренироваться в оборудовании лагерей, разведении огня и добыче пищи.

В состав ЦВО входит 55-я горная мотострелковая бригада, развернутая под Кызылом (Республика Тува).

Староверами (старообрядцами) называется течение в православии, не принявшее богослужебной реформы патриарха Никона (середина XVII века). Общая численность старообрядцев на территории России оценивается в 1,5-2 миллиона человек.