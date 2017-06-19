На Дальнем Востоке появился уполномоченный по правам старообрядцев, сообщает «360».

В Амурской области должность представителя по вопросам содействия переселению старообрядцев назначен бывший глава города Свободный Роберт Каминский. В Приморском крае пост занял Федор Крониковский.

«Практическую помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два омбудсмена по правам староверов, работающие в Амурской области и в Приморском крае, а также юрист, специализирующийся на гражданском праве», — говорится в сообщении пресс-службы министерства по развитию Дальнего Востока.

Кроме того, в регионе начала работу специализированная служба помощи старообрядцам, переехавшим или планирующим переселиться на Дальний Восток. Организацией службы, а также горячей линии, занималось Агентство по развитию человеческого капитала в регионе.

По данным сотрудников агентства, за последние семь лет на территорию Амурской области и Приморского края приехало более 150 старообрядцев из стран Южной Америки.