Пойманный под Красноярском бразилец-старообрядец улетел с семьей домой

Рожденный в Бразилии старообрядец Ханофер Ефимофф ди Кейрос останется в России и не будет депортирован — ему оформили документы, которые позволяют легализовать пребывание в стране, сообщает «Комсомольская правда».

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Через три года Ефимофф получит российский паспорт. Его жена Антонида уже получила удостоверение личности, в котором указана фамилия мужа. Вместе с четырьмя детьми они уехали за 1,2 тысячи километров от Красноярска — в родное для супруги старообрядческое поселение Чулково.

В начале октября сообщалось, что суд Красноярского края обязал Ефимоффа выплатить две тысячи штрафа и покинуть Россию, поскольку у него не было документов и таким образом он нарушил миграционное законодательство. Местные правозащитники планировали подать апелляцию в краевой суд и требовать пересмотра приговора.

Ханофер Ефимофф ди Кейрос родился в Бразилии в общине старообрядцев. В 12 лет мать привезла его в монастырский старообрядческий скит на реке Дубчес в Красноярском крае. Всю жизнь из документов у него было только свидетельство о рождении на португальском языке. В России мужчина женился по своим религиозным обычаям и обзавелся детьми. Сотрудники Росгвардии поймали его, когда он рыбачил на Енисее. 22 сентября нарушителя доставили в миграционную службу Туруханска, где на него завели дело.

На территории Красноярского края проживают около 150 семей староверов.

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