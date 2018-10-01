В Азербайджане обвинили Россию в оккупации

Часть территории Азербайджана находится под российской оккупацией. С таким заявлением в понедельник, 1 октября, выступил депутат Милли Меджлиса (парламента) страны Гудрат Гасангулиев, передает Haqqin.

«Наши земли оккупировала Россия», — сказал Гасангулиев на первом пленарном заседании осенней сессии парламента. Депутат предложил коллегам подготовить законопроект об оккупированных территориях.

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По его словам, на неподконтрольных Баку территориях эксплуатируются природные богатства. «Растет число компаний, работающих на оккупированных территориях. Я считаю необходимым подготовить законопроект об этих территориях. После этого с этими компаниями надо будет поступать в соответствии с законом», — указал парламентарий.

«Часто говорят, что Азербайджан не может справиться с Арменией. Сколько бы мы ни наращивали военный потенциал, мы не сможем освободить наши земли, пока Россия оказывает военную поддержку Армении. И военное сотрудничество этих стран может стать причиной потери нами новых территорий», — заключил Гасангулиев.

В настоящий момент Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под контролем Вооруженных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Населенный преимущественно этническими армянами, Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть себе контроль над регионом посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. В урегулировании конфликта принимает участие Минская группа ОБСЕ, в которую, помимо армянских и азербайджанских представителей, входят Москва, Вашингтон и Париж.

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