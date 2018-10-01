Азербайджанский депутат уточнил роль России в оккупации Нагорного Карабаха

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Гудрат Гасангулиев заявил, что его слова об оккупации Нагорного Карабаха Россией были искажены журналистами азербайджанских средств массовой информации. Слова парламентария приводит Haqqin.

Издание сообщило, что депутат связался с редакцией и заявил об искажении своих слов, произнесенных на первом пленарном заседании осенней сессии парламента.

«В своем выступлении я сказал, что за нагорно-карабахским конфликтом стоит Россия, за оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией. Я не говорил, что наши территории оккупированы Россией. То есть Армения оккупировала территории Азербайджана с помощью России. И я заявил, что, возможно, в будущем коалиция Армении с Россией может оккупировать новые территории Азербайджана», — уточнил Гасангулиев.

Материалы по теме Карабах раздора Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война

Депутат также предложил коллегам подготовить законопроект об оккупированных территориях. По словам Гасангулиева, на неподконтрольных Баку территориях эксплуатируются природные богатства. «Растет число компаний, работающих на оккупированных территориях. Я считаю необходимым подготовить законопроект об этих территориях. После этого с этими компаниями надо будет поступать в соответствии с законом», — указал он.

В настоящий момент Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под контролем Вооруженных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Населенный преимущественно этническими армянами Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть себе контроль над регионом посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. В урегулировании конфликта принимает участие Минская группа ОБСЕ, куда, помимо армянских и азербайджанских представителей, входят Москва, Вашингтон и Париж.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!