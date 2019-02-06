Во Франции учредили день памяти геноцида армян

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 24 апреля официальным Днем памяти геноцида армян во Франции. Об этом сообщила газета Le Monde.

«Франция — это, в первую очередь, страна, которая умеет смотреть истории в лицо (...), которая одной из первых осудила убийства и гонения на армянский народ в Османской империи», — сказал глава государства. «Уже в 1915 году Франция назвала геноцид тем, чем он является — преступлением против человечности, против цивилизации».

Как сообщает издание, Макрон уведомил об этом решении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и подчеркнул, что, несмотря ни на что, сохранит диалог с Турцией — странам необходимо обсуждать ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.

Франция официально признала геноцид армян в 2001 году. До этого, в 1915 году, она вместе с Великобританией и Россией первой осудила действия Османской империи на мировом уровне. Во Франции, по данным Википедии, проживает 600 тысяч армян.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате действий турецких властей в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

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