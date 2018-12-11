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Турция назвала условия заключения мира с Арменией

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Турция назвала условия нормализации отношений с Арменией: она должна освободить оккупированные азербайджанские земли. Об этом сообщает Trend со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам собеседника агентства, Анкара выступает за мир и стабильность в регионе, что невозможно без освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Он также отметил, что Армения должна отказаться от претензий к Анкаре из-за событий 1915 года, так как, по мнению турецкой стороны, геноцида армян не было.

10 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к установлению дипломатических отношений с Турцией, однако предварительные условия относительно непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обсуждать не планирует. «Отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», — отметил он.

В октябре Пашиняну удалось наладить контакт с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сообщалось, что ситуация на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана стала беспрецедентно спокойной.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

Турция прекратила дипломатические отношения с Арменией в 1993 году. Поводом для этого стало требование Еревана признать геноцид армян в Османской империи. По версии Армении, с 1915 по 1923 год турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч людей в непригодные для жизни условия, что привело к геноциду армян. Турция утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили. Факт геноцида армян признан многими странами, в частности Россией, Францией, Италией и Германией.

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