Армения приготовилась установить отношения с Турцией

Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera, опубликованном в пятницу, 27 июля, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это Турция закрыла границу с Арменией. С нашей стороны граница всегда была открыта. Турция должна принять решение об открытии границы», — указал премьер.

Пашинян подчеркнул, что Ереван готов к установлению дипломатических отношений с Анкарой без предварительных условий. По его словам, Армения привержена урегулированию проблем в регионе, включая конфликт в Нагорном Карабахе, с помощью переговоров и мирными методами. «Мы готовы быть конструктивным для того, чтобы регион стал более безопасным, мирным и процветающим», — сообщил он.

Турция прекратила дипломатические отношения с Арменией в 1993 году. Поводом для этого стало требование Еревана признать геноцид армян в Османской империи. По версии Армении, с 1915 по 1923 год турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч людей в непригодные для жизни условия, что привело к геноциду армян. Турция утверждает, что цели убивать не было. Факт геноцида армян признан многими странами, в частности Россией, Францией, Италией и Германией.

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