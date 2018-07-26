Власти Армении раскрыли отношение к российской военной базе

Российская военная база в Армении является важной частью системы безопасности этой страны. Об этом в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У нас есть договоры, и по этим договорам военная база имеет конкретные обязательства. Это не значит, что у нас нет никаких проблем с деятельностью военной базы. Но существование 102-й военной базы российской в Армении соответствует национальным интересам Республики Армения. Это не то, что соответствует моим представлениям или представлениям того или иного правительства. Это соответствует национальным интересам Республики Армения — это ясно всем», — рассказал он.

Пашинян подчеркнул, что статус-кво относительно российской базы в Армении будет сохраняться. «Российские пограничники — они охраняют границу между Турцией и Арменией. И это очень нужно Армении, потому что для нас очень хорошо, что мы освобождены фактически, наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства. Потому что для нас было бы большой нагрузкой взять на себя такую ответственность защиты этой долгой границы», — указал премьер-министр и добавил, что не собирается «выбрасывать» российских военных из страны.

17 июля военнослужащие 102-й российской военной базы провели учения на административной территории села Паник, напугав местных жителей стрельбой холостыми патронами. В Facebook также появилась видеозапись беседы сельчан с российскими военнослужащими.

Армен Айарпи Геворгян / Facebook

Губернатор Ширакской области Карен Саруханян позже заявил, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент. Пашинян, в свою очередь, назвал произошедшее провокацией против отношений Москвы и Еревана и суверенитета Армении.

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