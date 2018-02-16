Геноцид армян признали в Нидерландах

Палата представителей парламента Нидерландов приняла резолюцию о признании геноцида армян. Об этом сообщает NLTimes.

По информации издания, одновременно был принят и второй документ. Согласно ему, памятные мероприятия в апреле этого года посвященные геноциду армян, должен будет посетить один из министров или госсекретарей Нидерландов. Автор обеих резолюций — депутат палаты представителей, член ортодоксально-протестантской партии «Христианский союз» Йоэль Фордевинд (Joël Voordewind). Их одобрили все четыре фракции правящей коалиции.

До сих пор Нидерланды никогда официально не признавали геноцид армян. «Мы не можем отрицать историю из страха перед санкциями. В конце концов, наша страна — столица международного права, так что мы не должны бояться поступать правильно», — указал Фордевинд.

Принятие резолюций будет способствовать дальнейшему ухудшению отношений Нидерландов и Турции, отмечает NLTimes. Они уже достаточно напряженные с 2017 года. Тогда в июле Амстердам объявил персоной нон грата вице-премьера правительства Турции Тугрула Тюркеша.

В середине марта нидерландские власти не впустили в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чевушоглу, а затем министра по делам семьи и соцполитики Бетюль Сайян Кайя. Они должны были принять участие в митингах местной турецкой диаспоры, организованных в поддержку референдума по внесению изменений в конституцию страны.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате действий турецких властей в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!