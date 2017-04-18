Турецкие тролли обрушили рейтинг фильма о геноциде армян

Пользователи Incisozluk — турецкого аналога анонимного форума 4chan — обрушили рейтинг фильма «Обещание», посвященного проблеме геноцида армян. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер Майк Медавой, побывавший на показе фильма на кинофестивале в Торонто, рассказал, что видел, как 900 зрителей благодарно рукоплескали в финале, а затем «из ниоткуда» появились десятки тысяч самых низких оценок.

«Ребята, Голливуд снимает полнометражный фильм о так называемом геноциде армян, и трейлер уже набрал 700 тысяч просмотров. Мы должны что-то сделать с этим, и срочно», — говорилось в одном из сообщений на форуме.

Позднее фильм быстро начал набирать отрицательные отзывы и достиг оценки в 1,8 звезды на IMDb. На крупнейшем сайте с кинорейтингами отметили, что никак не могут повлиять на ситуацию, потому что портал создан для «выражения общественного мнения».

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«Обещание» — фильм режиссера Терри Джорджа, повествующий об истории борьбы за сердце армянской художницы Аны студента-медика Микаэля Богосяна из Турции и фотокорреспондента Криса Майерса во времена Первой мировой войны. Главные роли в фильме сыграли Кристиан Бэйл и Оскар Айзек. В России премьера фильма запланирована на 27 апреля.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате действий турецких властей в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В ряде государств, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.